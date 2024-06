Gelson Ricken e Miguel Jerônimo subiram ao pódio em Maceió - (Foto: Divulgação)

Gelson Ricken e Miguel Jerônimo subiram ao pódio em Maceió(Foto: Divulgação)

Publicado 12/06/2024 08:00 | Atualizado 12/06/2024 14:31

Dois atletas do Botafogo Judô foram vice-campeões de suas categorias nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), no início desta semana, em Maceió. Considerada a Olimpíada das Escolas, a competição reúne atletas-alunos de todo o Brasil.



Representando o Botafogo Judô, o Santa Mônica Rede e o estado do Rio de Janeiro, Gelson Ricken e Miguel Jerônimo conquistaram as medalhas de prata nas séries Ouro e Bronze, respectivamente.



"São resultados expressivos para a nossa equipe, que com certeza colaboraram para o Rio ter sido campeão geral", destaca Marcelo Almeida, treinador do Botafogo Judô, do Santa Mônica Rede e do Rio de Janeiro no JEBs.