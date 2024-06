Anderson Silva foi a principal atração do treino aberto - (Foto: Wander Roberto/Gazeta Press)

Anderson Silva foi a principal atração do treino aberto (Foto: Wander Roberto/Gazeta Press)

Publicado 11/06/2024 09:15

O Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, virou uma verdadeira arena de artes marciais no último domingo (9). Tinha ringue, Boxe, muitos fãs, celebridades e grandes nomes do esporte. Tudo isso sob o comando de uma das maiores lendas do esporte brasileiro: Anderson Silva. O ex-campeão peso-médio do UFC foi a principal estrela do treino aberto de preparação para o Spaten Fight Night, na capital carioca.



Em ritmo de preparação, estiveram presentes o filho Kalyl Silva, Hebert Conceição e Jojo Ramos, que também fazem parte do card do evento, marcado para o próximo sábado (15), no Komplexo Tempo, em São Paulo. A noite vai marcar a despedida de Anderson Silva no Brasil, em duelo contra o americano Chael Sonnen.



Em um dia ensolarado, o calor se intensificou com a grande presença do público, que pôde acompanhar os preparativos finais dos lutadores para os combates do próximo fim de semana. Além do suor em cima do ringue, o evento ficou marcado por muita interação entre os atletas e os fãs, em um momento especial de conversa com o público presente, onde Anderson Silva roubou a cena e quebrou o protocolo ao posar em fotos com os fãs.



Seu filho, Kalyl Silva, vem se destacando no Boxe e está gerando bastante expectativa aos aficionados pelas artes marciais. Ele, que é treinado por Luiz Dórea, reforçou a importância de estar rodeado de grandes ícones: "O Dórea é um técnico muito experiente, vou ser eternamente grato por treinar com ele. Além disso, a maior honra do mundo é poder treinar com meu pai. Está sendo uma oportunidade incrível”, destacou.

Anderson Silva em treino para o Spaten Fight Night (Foto: Wander Roberto/Gazeta Press)

Outra “cria” de Luiz Dórea que esteve presente no treino aberto foi o boxeador baiano Hebert Conceição. O campeão olímpico aproveitou o momento para contar sobre a representatividade de lutar no Spaten Fight Night. “É uma honra estar nesse evento com o Anderson Silva e poder iniciar minha trajetória profissional ao lado dele, que é a maior inspiração para minha carreira”.



No mesmo espaço que temos ícones das artes marciais e lutadores que estão desenvolvendo suas carreiras no Boxe, os fãs poderão acompanhar estreias no MMA durante o Spaten Fight Night. Trata-se de Jojo Ramos, que também esteve presente no treino aberto do último domingo.



“Para mim, é incrível, um sonho realizado, principalmente por estar lutando no mesmo evento do Anderson. A gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, tem que estar preparado pra tudo. Eu nasci para fazer isso”, disse Jojo, ao contar suas expectativas para a estreia contra Bia Mesquita. Outra “cria” de Luiz Dórea que esteve presente no treino aberto foi o boxeador baiano Hebert Conceição. O campeão olímpico aproveitou o momento para contar sobre a representatividade de lutar no Spaten Fight Night. “É uma honra estar nesse evento com o Anderson Silva e poder iniciar minha trajetória profissional ao lado dele, que é a maior inspiração para minha carreira”.No mesmo espaço que temos ícones das artes marciais e lutadores que estão desenvolvendo suas carreiras no Boxe, os fãs poderão acompanhar estreias no MMA durante o Spaten Fight Night. Trata-se de Jojo Ramos, que também esteve presente no treino aberto do último domingo.“Para mim, é incrível, um sonho realizado, principalmente por estar lutando no mesmo evento do Anderson. A gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, tem que estar preparado pra tudo. Eu nasci para fazer isso”, disse Jojo, ao contar suas expectativas para a estreia contra Bia Mesquita.

Leia Mais UFC Louisville tem luta principal polêmica e vitórias de três brasileiros

Brasileiros dão show e faturam mais de R$ 500 mil em prêmios no UFC Louisville

Campeonato Brasileiro de Kickboxing 2024 tem brilho do Rio de Janeiro e da FKBERJ

O treino aberto ainda contou com a presença da pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu Kyra Gracie, dos atores Malvino Salvador e João Vicente e da tropa de amigos do streamer Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé, que convocou "Pigzada" e Chico Moedas, do canal “Aqueles Caras”, para treinarem com Anderson Silva.



Para os próximos dias, os atletas seguirão suas preparações para o Spaten Fight Night, inclusive Anderson, que estará no card principal da noite, contra seu histórico rival Chael Sonnen: “A rivalidade com o Chael me transformou em um atleta melhor, porque eu intensifiquei meus treinos. Por mais que os anos passem, as lutas que a gente teve nunca vão sair da memória das pessoas, porque a gente fez com amor. Quando você decide fazer alguma coisa na sua vida, tem que ser por amor, e aí as outras coisas vão acontecendo”, disse Anderson Silva.



A última semana antes dos combates ainda vai ter muita ação, inclusive com uma encarada especial entre os dois lutadores na próxima quarta-feira (12), em São Paulo. Tudo isso em mais um evento aberto ao público - em frente ao prédio B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, a partir das 19h.



Anderson Silva já deixou suas expectativas para os próximos dias: “Todo mundo sabe que o Chael é polêmico, então não sei o que vai vir do lado de lá, ele é maluco. Então não vou dizer que estou preparado para a encarada. Não sei quantos rounds vai durar a luta, mas espero que não dure muito e espero que eu ganhe”, finalizou. O treino aberto ainda contou com a presença da pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu Kyra Gracie, dos atores Malvino Salvador e João Vicente e da tropa de amigos do streamer Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé, que convocou "Pigzada" e Chico Moedas, do canal “Aqueles Caras”, para treinarem com Anderson Silva.Para os próximos dias, os atletas seguirão suas preparações para o Spaten Fight Night, inclusive Anderson, que estará no card principal da noite, contra seu histórico rival Chael Sonnen: “A rivalidade com o Chael me transformou em um atleta melhor, porque eu intensifiquei meus treinos. Por mais que os anos passem, as lutas que a gente teve nunca vão sair da memória das pessoas, porque a gente fez com amor. Quando você decide fazer alguma coisa na sua vida, tem que ser por amor, e aí as outras coisas vão acontecendo”, disse Anderson Silva.A última semana antes dos combates ainda vai ter muita ação, inclusive com uma encarada especial entre os dois lutadores na próxima quarta-feira (12), em São Paulo. Tudo isso em mais um evento aberto ao público - em frente ao prédio B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, a partir das 19h.Anderson Silva já deixou suas expectativas para os próximos dias: “Todo mundo sabe que o Chael é polêmico, então não sei o que vai vir do lado de lá, ele é maluco. Então não vou dizer que estou preparado para a encarada. Não sei quantos rounds vai durar a luta, mas espero que não dure muito e espero que eu ganhe”, finalizou.