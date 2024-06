Caio Borralho e Paulo Borrachinha podem se enfrentar em breve - (Foto: Reprodução UFC)

Caio Borralho e Paulo Borrachinha podem se enfrentar em breve(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 09/06/2024 16:00

Invicto desde que chegou ao UFC, com seis vitórias contabilizadas, Caio Borralho está de olho em seus próximos desafios dentro da categoria peso-médio. Antes mesmo da bela vitória por nocaute contra Paul Craig no card principal do UFC Rio, em maio, o brasileiro recebe constantemente questionamentos se aceitaria uma eventual luta diante do compatriota Paulo Borrachinha.



Em grande fase no Ultimate, Caio Borralho ocupa a 12ª colocação no ranking peso-médio da organização, enquanto Borrachinha é o atual oitavo colocado. Teoricamente, um combate entre os brasileiros faz muito sentido dentro da categoria. Em recente participação no podcast do "Sexto Round", o maranhense deu sua opinião sobre um possível combate diante do mineiro.