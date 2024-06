Imavov conquistou uma importante vitória no UFC Louisville - (Foto: Reprodução)

Imavov conquistou uma importante vitória no UFC Louisville (Foto: Reprodução)

Publicado 09/06/2024 10:00

O UFC Louisville, disputado na noite deste sábado (8), em Kentucky (EUA), foi marcado por batalhas disputadas e um card principal eletrizante. No main event, Nassourdine Imavov fez a luta mais importante da carreira no peso-médio e dominou Jared Cannonier até chegar ao nocaute técnico no quarto round. No entanto, o público presente e o próprio lutador americano não gostaram da interrupção do árbitro Jason Herzog. Já o Esquadrão Brasileiro teve como destaque os nocautes de Brunno Hulk, em uma reviravolta histórica, e Carlos Prates - que aplicou joelhada certeira na costela do adversário.



Ainda no UFC Louisville, Denise Gomes teve boa performance e venceu o duelo entre brasileiras contra Eduarda Ronda. Thiago Moisés e Rayanne dos Santos fizeram lutas complicadas no card, mas não conquistaram o resultado positivo.

O primeiro round do main event do UFC Louisville foi intenso. Jared Cannonier combinava jab com chutes, além de tentar explorar a luta agarrada, enquanto Nassourdine Imavov buscava manter a distância com low kicks. O americano seguiu buscando o clinch na segunda parcial, para executar o jogo de Grappling. Defendendo bem as investidas, o russo cresceu no fim do round e colocou golpes contundentes.Imavov encontrou a melhor distância para trabalhar no terceiro assalto e foi quebrando o jogo de Cannonier, além de empurrar o americano para grade e ficar aplicando joelhadas no clinch. O russo seguiu melhor na quarta parcial e foi aplicando golpes com velocidade e potência no adversário, até o momento que Jared sentiu e passou a recuar. Nassourdine foi para blitz e o árbitro Jazon Herzog interrompeu - o que gerou a revolta de Cannonier e do público presente no UFC Louisville.Com o resultado, Imavov chega ao segundo triunfo seguido e deve se aproximar - ou até mesmo entrar - no Top 5 dos médios do UFC. Já Cannonier volta a ser derrotado após duas vitórias seguidas e, aos 40 anos, pode perder espaço na categoria.O confronto no UFC Louisville teve início com os lutadores trocando golpes no infight. Buscando evitar as mãos pesadas de Brunno Hulk, Dustin Stoltzfus encurtou a distância e derrubou o brasileiro. No chão, além de trabalhar alguns golpes, Dustin aproveitou para encaixar uma chave de calcanhar. Brunno soube sair, mas mesmo com a luta em pé, estava em desvantagem e via o adversário ser mais agressivo.Já na reta final da parcial, Brunno acertou uma cotovelada giratória e começou a virar o jogo. Stoltzfus sentiu e o curitibano foi para cima, onde desferiu uma série de golpes até o americano cair nocauteado no UFC Louisville, após mais uma cotovelada giratória. Essa é a segunda vitória seguida do judoca nos médios, que pediu para lutar com a sensação Bo Nickal.O confronto se desenvolveu em boa parte do primeiro round com os lutadores se estudando e até trocando alguns golpes. Thiago Moisés tentou entrar em queda, mas Ludovit Klein defendeu. Já na reta final, o eslovaco acertou um direto no queixo e o brasileiro chegou a cair no cage, mas resistiu aos ataques. A segunda parcial foi mais movimentada e marcada pela troca de chutes - na panturrilha e cabeça - dos dois lutadores. O paulista voltou a tentar uma double leg, mas não teve sucesso. No fim do round, o europeu ainda conquistou uma queda para capitalizar o domínio.No último assalto, o panorama seguiu o mesmo e Thiago Moisés voltou a ter as tentativas de queda rechaçada. Em pé, Klein foi levando a melhor e através de uma combinação, cruzado e joelhada, voltou a derrubar o brasileiro, onde castigou com cotoveladas no ground and pound. Por unanimidade no UFC Louisville, o eslovaco ficou com a vitória e agora registra seis lutas de invencibilidade na companhia. Já Thiago volta a ser derrotado no peso-leve.No começo do embate, Charles Radtke tomou a iniciativa e tentou impor o jogo de Grappling. Apesar de levar Carlos Prates para a grade, o americano não conseguiu derrubar e viu o paulista se desvencilhar. Na sequência, o lutador da Fighting Nerds passou a crescer no embate e usar o seu Muay Thai com bons chutes. Ao encurralar o adversário na grade, Prates segurou a mão esquerda do oponente e acertou um direto. Em seguida, conectou uma joelhada e viu “Chuck Buffalo” desmontar no octógono.Contratado via Contender Series, Prates chega ao segundo triunfo no Ultimate com o nocaute no UFC Louisville e embala nos meio-médios. Já Radtke tem uma série de seis vitórias interrompidas.Logo no primeiro momento da disputa, Eduarda Ronda tentou double leg, mas Denise Gomes encaixou uma guilhotina e quase finalizou o combate. As duas brasileiras ficaram buscando o clinch e quando o duelo se desenvolveu em pé, "Dee" acertou um uppercut e "Duda" respondeu com uma queda, mas sem ser muito efetiva no ground and pound. Para o segundo round, Eduarda iniciou pegando as costas e novamente esbarrou em uma defesa consistente da adversária. Denise foi frustrando o jogo de Grappling da sergipana e conectando os melhores golpes, que ainda viu a oponente se desgastar fisicamente.Apesar de estar visivelmente cansada, Eduarda não desistiu de tentar o jogo de Grappling e até derrubou a gaúcha, mas sem conseguir progredir. Denise foi se defendendo dos ataques e respondia com combinações de chutes e diretos. Por decisão dividida, "Dee" ficou com a vitória no UFC Louisville e voltou a vencer no peso-palha. Já "Duda" conhece o primeiro revés no Ultimate e como profissional de MMA.O primeiro round da disputa no UFC Louisville foi marcado pelo equilíbrio, onde Rayanne dos Santos controlou mais o centro do cage e Puja Tomar respondia com contra-ataques. A indiana, no entanto, não conseguiu evitar o jogo em pé da brasileira e ficou boa parte do tempo no segundo assalto encurralada na grade e sofrendo com golpes - até ouviu orientação do córner para avançar mais no octógono.O duelo seguiu disputado totalmente na trocação, com as duas atletas alternando entre momentos mais agressivos. Puja chegou a acertar um chute lateral que derrubou Rayanne. Em resposta, a paraense cercou a adversária na grade e aplicou bons golpes. No fim, por decisão dividida, Tomar ficou com a vitória em sua estreia na organização e se tornou a primeira lutadora (o) da Índia a vencer no Ultimate. Já a brasileira segue sem triunfo no UFC, com duas derrotas até aqui.Nassourdine Imavov derrotou Jared Cannonier por nocaute técnico no 4RDominick Reyes derrotou Dustin Jacoby por nocaute técnico no 1RRaul Rosas Jr. finalizou Ricky Turcios com um mata-leão no 2RBrunno Hulk derrotou Dustin Stoltzfus por nocaute técnico no 1RZach Reese derrotou Julian Marquez por nocaute técnico no 1RPunahele Soriano derrotou Miguel Baeza decisão unânime dos juradosLudovit Klein derrotou Thiago Moisés por decisão unânime dos juradosCarlos Prates derrotou Charles Radtke por nocaute no 1RBrad Katona derrotou Jesse Butler por decisão unânime dos juradosMontana De La Rosa derrotou Andrea Lee por decisão dividida dos juradosDaniel Marcos derrotou John Castaneda por decisão unânime dos juradosDenise Gomes derrotou Eduarda Ronda por decisão dividida dos juradosTaylor Lapilus derrotou Cody Stamann por decisão unânime dos juradosPuja Tomar derrotou Rayanne dos Santos por decisão dividida dos jurados