Lenda do Boxe, Mike Tyson adiou sua volta ao esporte por problemas de saúde (Foto: Reprodução)

Não há dúvidas que Mike Tyson é um dos maiores nomes do Boxe mundial, mas seu estilo de luta nunca foi um dos mais "plásticos" da nobre arte. Quem falou sobre esse tema foi o renomado treinador de Boxe Luiz Dórea, que em recente entrevista ao podcast "Tourocast", apontou que o estilo de combate do "Iron Mike" não serve para ser ensinado a outras pessoas.



"Mike Tyson, para mim, foi um dos maiores pesos pesados da história do Boxe, mas tecnicamente não era. Eu conheço a essência. Forte, rápido, mas o estilo fugia da técnica. O estilo do Tyson serviu para ele, mas não pode ser exemplo. Para mim, ninguém foi melhor que ele, mas ele não tinha um Boxe a ser seguido", declarou Luiz Dórea.