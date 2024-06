Maurício Ruffy tem 10 vitórias em sua carreira no MMA, todas por nocaute - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/06/2024 18:00

Nova sensação do Ultimate, Maurício Ruffy chamou a atenção do mundo do MMA ao estrear no mês de maio, no card do UFC Rio, com direito a nocaute e bônus de "Performance da Noite" na vitória sobre o australiano Jamie Mullarkeyainda no primeiro round.

Em entrevista ao podcast "ConnectCast", Ruffy revelou que esteve perto de retornar ao octógono em mais um card numerado, mas não pôde aceitar a luta. O peso-leve contou que recebeu uma proposta para lutar contra Nazim Sadykhov no UFC 303, que está marcado para acontecer no dia 29 de junho. O evento, que será realizado em Las Vegas (EUA), terá ninguém menos que a maior estrela da organização, Conor McGregor, enfrentando Michael Chandler após três anos afastado do octógono."Eu tive proposta para enfrentar o Nazim Sadykhov. É um moleque canhoto, que treina com o Chris Weidman e com o Aljamain Sterling. Tem três lutas no UFC, meio hypado e seria uma boa luta para eu bater nele. É um trocador pequenininho, eu ia bater de cima para baixo nele. Analisando friamente, eu nocautearia ele no primeiro, no máximo no segundo round", declarou Ruffy, que seguiu:"Seria uma luta muito boa, mas analisando a minha situação física, é um momento que eu não posso 'me emocionar'. Depois da minha estreia no UFC eu ganhei 80 mil seguidores, os patrocinadores abriram portas, Dana White postou um vídeo meu na página dele. Durinho e Pantoja falaram de mim, ganhei bônus da noite. Foram muitas coisas, sonhos realizados, mas não posso me emocionar", finalizou o lutador da Fighting Nerds.Maurício Ruffy tem 27 anos e um cartel de 10 vitórias, todas por nocaute, e apenas uma derrota como profissional. O brasileiro chegou ao Ultimate por meio do reality show "Dana White's Contender Series", no ano passado, ao nocautear Raimond Magomedaliev no terceiro round. Com a vitória no UFC Rio, Ruffy chegou ao quinto triunfo seguido na carreira.