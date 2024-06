Charles do Bronx e Makhachev lutaram no UFC 294 - (Foto: Divulgação/UFC)

Charles do Bronx e Makhachev lutaram no UFC 294(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 05/06/2024 10:00

Na última semana, antes de entrar em ação no UFC 302, o campeão Islam Makhachev comentou sobre Charles do Bronx. Após elogiar o brasileiro, o russo até o convidou para treinar no Daguestão - República que pertence à Rússia - em busca de uma evolução no Wrestling.



Makhachev e Charles do Bronx se enfrentaram em 2022, quando o russo finalizou o brasileiro e conquistou o cinturão dos leves. O campeão classificou o brasileiro como um "bom garoto" e destacou as habilidades do faixa-preta de Jiu-Jitsu.