Seminário teve presença de Tainara Lisboa e outras lutadoras de artes marciais - (Foto: Reprodução)

Seminário teve presença de Tainara Lisboa e outras lutadoras de artes marciais (Foto: Reprodução)

Publicado 05/06/2024 08:00

Realizado na última quinta-feira (30), na Usina da Paz Guamá, em Belém, no Pará, o Seminário Institucional de MMA com Ênfase na Defesa Pessoal Feminina e Prevenção da Violência Contra Mulher, organizado pelo evento Iron Man MMA em parceria com a Seel-PA – representando o Governo do Estado -, foi um grande sucesso.

Leia Mais Jungle Fight retorna a São Paulo no sábado (8); saiba como garantir ingresso

Murilo Bustamante será um dos homenageados no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024

Em alta, BJJ Storm confirma nona edição para agosto; confira

Dezenas de mulheres participaram da atividade, que teve o comando de Paula Bittencourt, atleta do Invicta FC, e Tainara Lisboa, lutadora do UFC, ambas com passagem de sucesso pelo Iron Man MMA e grandes nomes do Brasil na modalidade.



“Eu fiquei honrada com o convite! Como é legal, através do meu trabalho, poder orientar, incentivar, prevenir e alertar outras mulheres contra a violência e o abuso. Sou grata pela experiência de empoderar mais mulheres e espero que essa causa continue se propagando, pois ela é muito importante”, afirmou Tainara Lisboa. Dezenas de mulheres participaram da atividade, que teve o comando de Paula Bittencourt, atleta do Invicta FC, e Tainara Lisboa, lutadora do UFC, ambas com passagem de sucesso pelo Iron Man MMA e grandes nomes do Brasil na modalidade.“Eu fiquei honrada com o convite! Como é legal, através do meu trabalho, poder orientar, incentivar, prevenir e alertar outras mulheres contra a violência e o abuso. Sou grata pela experiência de empoderar mais mulheres e espero que essa causa continue se propagando, pois ela é muito importante”, afirmou Tainara Lisboa.

Tainara ensina técnica de defesa pessoal (Foto: Reprodução)

Na sexta-feira (31), no mesmo local, ocorreu a entrega dos certificados, além de um encerramento com show da Banda Carimbolando e Dança Cultural com a Professora Tayanara Garcia. Através das redes sociais, Tay exaltou o encontro:



“Mais um evento importante e de muito sucesso com a marca do Iron Man MMA, mostrando que é super possível aliar o universo da cultura popular paraense com o de luta. Sou muito grata por todo carinho, parceria e confiança depositada desde sempre”, disse a professora de dança.



Em meio a realização do seminário, a organização de MMA trabalha no seu próximo evento, programado para este mês de junho e com expectativa de grandes combates no cage. Na sexta-feira (31), no mesmo local, ocorreu a entrega dos certificados, além de um encerramento com show da Banda Carimbolando e Dança Cultural com a Professora Tayanara Garcia. Através das redes sociais, Tay exaltou o encontro:“Mais um evento importante e de muito sucesso com a marca do Iron Man MMA, mostrando que é super possível aliar o universo da cultura popular paraense com o de luta. Sou muito grata por todo carinho, parceria e confiança depositada desde sempre”, disse a professora de dança.Em meio a realização do seminário, a organização de MMA trabalha no seu próximo evento, programado para este mês de junho e com expectativa de grandes combates no cage.