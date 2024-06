Mica Galvão venceu Andy Murasaki e conquistou no Mundial de Jiu-Jitsu 2024 no peso-leve - (Foto: Reprodução)

Mica Galvão venceu Andy Murasaki e conquistou no Mundial de Jiu-Jitsu 2024 no peso-leve (Foto: Reprodução)

Publicado 03/06/2024 09:00

Foram realizadas, neste domingo (2), as decisões do Mundial de Jiu-Jitsu 2024 da IBJJF na faixa-preta adulto, masculino e feminino. O grande destaque do dia foi mais uma vez o fenômeno da arte suave Gabi Pessanha que conquistou o ouro duplo (peso e absoluto) ao finalizar duas vezes Yara Soares. Entre os homens, o absoluto teve uma decisão "anticlímax", Jansen Gomes acabou se lesionando na decisão do peso-pesado, e não teve condições de enfrentar Erich Munis na finalíssima do peso-aberto dando a vitória por W.O ao oponente.

Um dos maiores nomes do cenário mundial do esporte, Mica Galvão conquistou seu primeiro título mundial de Jiu-Jitsu. Lutando na divisão dos leves, o manauara superou Andy Murasaki por 2 a 0 nas vantagens para fechar o "Grand Slam" na faixa-preta - vencendo os torneios Mundial, Europeu, Pan e Brasileiro da arte suave aos 20 anos de idade.

Gabi Pessanha é octacampeã Mundial, Erich Munis vence absoluto sem lutar

Quem será capaz de parar a "Queen" do Jiu-Jitsu mundial? Yara Santos teve duas chances neste domingo, mas não conseguiu frear o ímpeto da rival e foi finalizada duas vezes da mesma maneira. Lutando primeiro na divisão dos super-pesados, Yara conseguiu uma vantagem logo no início do embate, mas logo no primeiro ataque contundente de Gabi, a lutadora Infight encaixou uma chave de pé e venceu a luta com menos de três minutos de luta.

No reencontro, na final do absoluto Gabi precisou de ainda menos tempo para acabar com o duelo. Dessa vez, foram necessários apenas 24 segundos para Pessanha encaixar novamente a chave de pé na rival para conquistar o ouro duplo duplo no Mundial de Jiu-Jitsu 2024, e o seu oitavo título na carreira.

Já no masculino Erich Munis conquistou a medalha dourada sem precisar lutar. Tudo porque seu rival no confronto Jansen Gomes se lesionou na luta anterior, quando foi finalizado por Gustavo Batista, o "Braguinha" na decisão dos meio-pesados com uma chave, que consagrou o lutador da Atos Jiu-Jitsu ao tricampeonato Mundial.

Erich poderia ter sido campeão duplo, mas na decisão dos super-pesados, o integrantes de Fratres foi finalizado pelo irmão e companheiro de equipe Anderson Munis com uma chave de perna, conquistando seu primeiro título mundial. Já Erich já havia vencido o torneio três vezes na divisão, levou para casa pela primeira o título no absoluto.

Mica Galvão é campeão mundial em luta acirrada

Em um luta extremamente equilibrada Mica Galvão e Andy Murasaki fizeram um confronto digno de uma final de Mundial. Tomando as iniciativas do confronto desde seu início, Mica foi parado pelo excelente jogo defensivo de Andy que rechaçava todos os ataques. O lutador da Melqui Galvão tentava a todos os custos passar a guarda do rival, mas sem sucesso.

A três minutos do fim, o combate seguia sem pontos para os dois lados, até que Mica conseguiu abrir vantagem ao pontuar em uma passagem de guarda e atacou Murasaki com uma guilhotina. O nipo-brasileiro se defendeu e empatou o combate em 2 a 2 ao passar a guarda do manauara. Ao final do confronto, Mica Galvão conseguiu ficar a frente no confronto por duas vantagens, e se sagrou campeão Mundial de Jiu-Jitsu pela primeira vez.

Diego Pato fatura o tricampeonato, Meyram é bicampeão

Um dos maiores nomes da atualidade no Jiu-Jitsu, Diego Pato não deu chances à Jonas Andrade, e finalizou o rival na decisão no peso-pluma com um justo estrangulamento para conquistar seu terceiro título Mundial na faixa-preta. Já nos penas, Meyram Maquine derrotou Ademir Barreto também por estrangulamento em grande atuação e venceu pela segunda vez o torneio. O lutador da Fratres também foi destaque no absoluto, onde terminou na terceira colocação.

O encerramento do mais importante torneio de Jiu-Jitsu do mundo ainda consagrou mais quatro novos campeões mundiais. No pesadíssimo, Yatan Bueno derrotou Pedro Alex por 5 a 0 nos pontos, em luta estratégica. Único europeu a levar uma medalha dourada na faixa-preta em 2024, o polonês Adam Wardzinski superou Vinicius Liberati com um katagatame, vencendo a categoria peso-pesado. Já no peso-médio Jackson Nagaitriunfou Francisco Lo com uma chave braço, e no peso-galo Bebeto Oliveira venceu o lutador dos Emirados Árabes Zayed Alkatheeri com um estrangulamento.

Mayssa e Andressa conquistam o penta, Luiza Monteiro é tri

Abrindo as finais na faixa-preta, Mayssa Bastos gravou ainda mais seu nome na história da arte suave. Pela divisão dos galos, a lutadora da Art of Jiu Jitsu não deixou chances para Jhefiner Aquino, e com uma atuação dominantes vencer a rival por 10 a 0 nos pontos, e conquistou pela quinta vez o título Mundial de Jiu-Jitsu, o quarto de maneira consecutiva. Já pela categoria dos médios, Andressa Cintra confirmou seu favoritismo, e finalizou Larissa Martins com um estrangulamento. Assim como Mayssa, a representante da Gracie Barra alcançou o penta campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, sendo o quarto seguido.

Na divisão dos leves, a experiente Luiza Monteiro travou luta dura contra a canadense Brianna Ste-Marie. O confronto esteve empatado em 2 a 2 até seis segundos do fim, quando a brasileira conseguiu encaixar uma chave de pé, e viu Ste-Marie bater em desistência, consagrando Luiza como tricampeã mundial. Ao final do confronto, a brasileira tirou sua faixa-preta e colocou no centro do tatame, representando uma possível aposentadoria .

Na divisão peso-pesado: Tamiris Silva derrotou Amanda Magda por 2 a 0 nos pontos em luta equilibrada, vencendo o Mundial de Jiu-Jitsu pela primeira vez. Outra atleta que conquistou seu primeiro mundial na faixa-preta foi Thamara Ferreira que venceu Maria Vicentini por 4 a 1 nas vantagens na final dos meio-pesados, após 0 a 0 durante o tempo regulamentar.

Pela categoria dos penas e plumas, mais duas atletas conquistaram pela primeira vez o Mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta, Nathalie Ribeiro superou Ana Rodrigues e Thamires Aquino derrotou Amanda Canuto, ambos confrontos tiveram a vencedora decretada após a decisão dos árbitros.

RESULTADOS COMPLETOS

Faixa-preta / adulto / feminino

Peso-galo: Mayssa Bastos derrotou Jhefiner Aquino por 10 a 0 nos pontos

Peso-pluma: Thamires Aquino derrotou Amanda Canuto por decisão dos árbitros

Peso-pena: Nathalie Ribeiro derrotou Ana Rodrigues por decisão dos árbitros

Peso-leve: Luiza Monteiro finalizou Brianna Ste-Marie com uma chave de pé

Peso-médio: Andressa Cintra finalizou Larissa Martins com um estrangulamento

Peso-meio-pesado: Thamara Ferreira derrotou Maria Vicentini por 4 a 1 nas vantagens (após 0 a 0 nos pontos)

Peso-pesado: Tamiris Silva derrotou Amanda Magda por 2 a 0 nos pontos

Peso-super-pesado: Gabi Pessanha finalizou Yara Soares com uma chave de pé

Absoluto: Gabi Pessanha finalizou Yara Soares com uma chave de pé

Faixa-preta / adulto / masculino

Peso-galo: Bebeto Oliveira finalizou Zayed Alkatheeri com um estrangulamento

Peso-pluma: Diego Pato finalizou Jonas Andradecom um estrangulamento

Peso-pena: Meyram Maquine finalizou Ademir Barreto com um estrangulamento

Peso-leve: Mica Galvão derrotou Andy Murasaki por 2 a 0 nas vantagens (após 2 a 2 nos pontos)

Peso-médio: Jackson Nagai finalizou Francisco Lo com uma chave braço

Peso-meio-pesado: Gustavo "Braguinha" Batista finalizou Jansen Gomes com uma chave de pé

Peso-pesado: Adam Wardzinski finalizou Vinicius Liberati com um katagatame

Peso-super-pesado: Anderson Munis finalizou Erich Munis com uma chave de perna

Pesadíssimo: Yatan Bueno derrotou Pedro Alex por 5 a 0 nos pontos

Absoluto: Erich Munis derrotou Jansen Gomes por WO