Michael Bisping minimizou o fato de McGregor curtir balada a um mês de luta - (Foto: Reprodução)

Publicado 01/06/2024 10:00

Faltando um mês para o seu retorno ao octógono após cerca de três anos sem lutar, Conor McGregor chamou a atenção dos fãs ao ser visto curtindo de forma bem empolgada uma balada no último final de semana em Dublin, na Irlanda. O irlandês, vale ressaltar, está escalado para fazer a luta principal do UFC 303, no dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA), contra Michael Chandler, em duelo válido pela divisão meio-médio.



O registro provocou questionamentos sobre qual é a real motivação de Conor em retornar ao MMA, tendo em vista sua carreira consolidada nas artes marciais mistas, tendo sido campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate, além de estar com a vida "resolvida" no aspecto financeiro. No entanto, o ex-lutador Michael Bisping tratou de minimizar o fato do irlandês estar curtindo festas faltando pouco tempo para a sua luta e saiu em defesa de "The Notorious".



"Olha, não é o cenário ideal em um camp de treinamento, mas se ele não está fazendo isso toda noite, quero dizer, parece que ele perdeu peso. Ele parece estar em ótima forma. Ele parece ótimo. Ele obviamente tem treinado. Então, idealmente não é ótimo, mas seis semanas (tempo faltando para a luta)? Ele vai ficar bem", opinou o ex-campeão peso-médio em seu podcast "Believe You Me", citando na sequência outros grandes nomes do esporte:



"Quando você é esse tipo de pessoa, com esse tipo de grandeza, é como uma justaposição. Você precisa dessa loucura para ter sucesso. Veja Mike Tyson, veja Jon Jones, veja Chuck Liddell. Chuck Liddell era famoso por isso. Você vive nesse limite. Você não é uma pessoa normal. Ele pode sair. Ele pode tirar a camisa no bar e curtir, pode ter algumas cervejas e mais o que ele quiser, desde que ele apareça no peso e que tudo saia do sistema dele, ele esteja pronto para lutar, Deus abençoe", finalizou.