Liderada por Tito Beltrán, Crazy Team estará em ação no Altea Summer International Cup - (Foto: Reprodução)

Publicado 29/05/2024 17:00 | Atualizado 29/05/2024 18:05

Faixa-preta 5º grau e um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu na Espanha - especialmente No-Gi -, Tito Beltrán desde 2003 dirige a sua própria equipe, a Crazy Team, ao lado do sócio Alberto González.



Atualmente, o time de Valência é um dos maiores do país e confirmou presença no Altea Summer International Cup, que está marcado para o dia 13 de julho, sendo bastante aguardado por atletas e equipes.

Uma novidade da ISBJJA– em parceria com a CBJJD – para 2024, o campeonato é parte do Circuito Ibérico, tem inscrições abertas até 5 de julho no site www.isbjj.com, e segundo Tito, a Crazy Team em busca de títulos."Minha preparação e a da equipe são a mesma: dar tudo de si nos treinos e manter uma sequência de competições. O nível do Jiu-Jitsu na Espanha está subindo muito e contamos com novos eventos de prestígio, como o Altea Summer International Cup, para o desenvolvimento do esporte. Apoio essa empreitada da ISBJJA e desejo ser um colaborador ativo no sucesso", afirmou o faixa-preta.Inspiração para os alunos, Tito Beltrán começou a treinar em 1997, com Robin Gracie, um ano depois competiu seu primeiro ADCC e desde então segue em ação. Em seu currículo, o espanhol soma três títulos do Mundial No-Gi da IBJJF, 16 do Europeu, entre muitas outras conquistas: "Enquanto meu corpo permitir, seguirei lutando".