Oitava edição do BJJ Storm reuniu duelos de alto nível no SESC Contagem (Foto: @joaobjj01)

Publicado 28/05/2024 12:00 | Atualizado 28/05/2024 17:33

No último fim de semana (25 e 26/05), o SESC Contagem, em Belo Horizonte-MG, recebeu a oitava edição do BJJ Storm, que além das disputas com e sem quimono de Jiu-Jitsu, ainda teve 30 lutas casadas kids No-Gi, transmissão da TATAME no YouTube e diversos campeões consagrados.



Entre as equipes, o título geral ficou com a Sapo Team, com o CT Coliseu em segundo e o CT Elo em terceiro. Petrônio Batista e CT Cristiano Maia completaram o Top 5. Idealizador do BJJ Storm, Cláudio Caloquinha celebrou o sucesso de mais um evento.



"Estou muito feliz! Batemos o recorde de inscritos novamente, com 1471 atletas, recorde No-Gi, com mais de 250 atletas, e as superlutas casadas kids também foram um enorme sucesso. Agora vamos com tudo para os próximos eventos", disse Caloquinha.

Lutas casadas kids No-Gi foram uma atração à parte (Foto: @joaobjj01)

Na faixa-preta - masculino adulto -, os ouros dos absolutos ficaram com Matheus Nascimento (Gracie Barra Felipe Preguiça) no No-Gi e Daniel Van Huysse (Gracie Barra Lourdes) no Gi, que além do título, levaram para casa a premiação em dinheiro.



"Fui campeão da categoria vencendo duas lutas e depois decidi me aventurar no absoluto contra a molecada mais nova. Fiz quatro lutas, graças a Deus deu tudo certo, venci todas e estou muito feliz com o meu aproveitamento. Só agradecer à minha equipe, ao coach Guilherme Lambertucci e a organização do BJJ Storm", encerrou Daniel.



Já considerado um dos principais eventos deJiu-Jitsude Minas Gerais e do país, o BJJ Storm, este ano, tem como atração o ranking adulto masculino, que ao fim da temporada, premiará o campeão com uma passagem para o Mundial de Jiu-Jitsu 2025 da IBJJF, nos Estados Unidos.



Resultados por equipes:



-Geral



1- Sapo Team

2- CT Coliseu

3- CT Elo

4- Petrônio Batista

5- CT Cristiano Maia



-Kids



1- Sapo Team

2- CT Cristiano Maia

3- Petrônio Batista



-Adulto e Master



1- Gracie Barra BH

2- Gracie Barra Centro

3- Gracie Barra Caio Gregório



-No-Gi



1- Gracie Barra BH

2- Petrônio Batista

