Charles do Bronx é um dos principais nomes do Brasil no UFC hoje em dia - (Foto: Divulgação/UFC)

Charles do Bronx é um dos principais nomes do Brasil no UFC hoje em dia(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 26/05/2024 16:00

Toda grande história um dia teve seu início, e Charles do Bronx, ex-campeão peso-leve do UFC, relembrou como foi seu pontapé inicial no MMA profissional. Através das redes sociais, o paulista compartilhou o começo de sua trajetória, que aconteceu em um GP até 77kg (nos meio-médios), pelo Predador FC 9, em 2008. O jovem, de apenas 18 anos, mostrou que poderia ter uma grande carreira no esporte.

A trajetória do brasileiro começou com vitória sobre Jackson Pontes, onde finalizou o rival no primeiro round. Na segunda rodada do GP, do Bronx duelou contra Viscardi Andrade e venceu por nocaute no segundo assalto. Na grande final, Charles enfrentou Diego Braga e, em apenas 2m30s de combate, nocauteou o oponente para conquistar o terceiro triunfo na noite e o título do torneio nos meio-médios.

"Família, venho aqui mostrar para todos vocês o início de tudo (no MMA). Três lutas na mesma noite, no GP do Predador FC, até 77kg. E eu não tinha nem 70kg (risos). Nunca tinha lutado MMA na minha vida. Só gratidão a minha equipe por acreditar em mim. Como Deus é maravilhoso. Ali começou a minha trajetória", publicou Charles do Bronx no Instagram.

No período de dois anos, Charles do Bronx chegou a um cartel invicto de 12 vitórias e, por consequência, assinou com o UFC em 2010. Na estreia, finalizou Darren Elkins. Atualmente, com 14 de anos de Ultimate, o paulista já foi campeão peso-leve e detém uma série de recordes dentro da companhia, como o de maior finalizador da história, com 16 vitórias.