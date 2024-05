Dream Art Valencia está confirmada no Altea Summer International Cup - (Foto: Divulgação)

Publicado 23/05/2024 16:00 | Atualizado 23/05/2024 16:41

Repleto de expectativa, o Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu - organizado pela ISBJJA com o apoio da CBJJD - teve a sua estreia no início deste mês, quando Portugal recebeu o Coimbra International Cup com lutas de alto nível e mais de 700 atletas presentes.



A segunda etapa do Circuito, por sua vez, está marcada para o dia 13 de julho, quando será realizado o Altea Summer International Cup, na Espanha. As inscrições seguem abertas até 21/06, no site www.isbjj.com, e diversas equipes já vêm se mobilizando de olho na competição.



Entre elas está a Dream Art Valencia, liderada pelo brasileiro Cristiano Lage Siman e primeira escola do time em solo espanhol. Empolgado, Cristiano falou sobre a preparação da equipe para o torneio e como está a expectativa da região.



"Esperamos um grande evento! Já entrei em contato com vários líderes de outras escolas e equipes aqui na Espanha para que possamos apoiar o campeonato, estou contribuindo para que ele seja um sucesso total. Venho desenvolvendo um trabalho muito bonito de união de equipes aqui na Comunidade Valenciana, onde o foco mais importante é divulgar nosso esporte de uma forma ampla, fazendo com que mais pessoas possam conhecer e praticar o Jiu-Jitsu", explicou o brasileiro, que prosseguiu:



"Sobre a preparação, nós já somos uma equipe de competição. Como todos conhecem a Dream Art no Brasil, aqui na Espanha estamos representando o time com grandeza nos torneios. Temos um grupo de adolescentes muito forte, alguns títulos já conquistados em 2024 e queremos mais. Minha academia hoje conta com mais de 180 atletas entre crianças, adolescentes e adultos, e espero levar o máximo possível para Altea, que é uma cidade próxima de Valencia e facilita muito nossa participação".