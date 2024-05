Sonnen ficou famoso por ser falastrão e rivalidade com Anderson - (Foto: Bellator MMA)

Publicado 22/05/2024 09:00

Rival histórico de Anderson Silva no MMA, Chael Sonnen foi escolhido como o adversário do "Spider" para a última luta de Anderson no Brasil, que vai acontecer em um duelo de Boxe no dia 15 de junho, em São Paulo, pelo evento "Spaten Fight Night". Após o combate ser oficialmente confirmado no último domingo (19), a expectativa é grande por parte dos fãs para o terceiro encontro entre os grandes rivais.



Sabedor que a rivalidade com Chael Sonnen repercutiu mundialmente quando faziam parte do plantel do UFC, Anderson Silva deixou claro que o clima de animosidade com o americano ficou para trás. Já por parte de Chael, o discurso é parecido, mas com uma ressalva importante.