Crianças seguem sendo uma atração à parte no Campeonato Mineiro (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 21/05/2024 18:00 | Atualizado 21/05/2024 20:28

Realizada no último domingo (19), a terceira etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu2024 – organizado pela LMJJ (Liga Mineira de Jiu-Jitsu) – agitou a Arena FAEFID, na UFJF, em Juiz de Fora-MG, com lutas de alto nível e quase R$ 7.000,00 distribuídos em premiações.



Reunindo duelos Gi & No-Gi, além de peso 2 na disputa pelo ranking e as passagens internacionais, o evento consagrou a Brabo como grande campeã por equipes. Na segunda posição veio o CT Thomaz Abreu, com a Brazilian Top Team (BTT) em terceiro. Carlson Gracie JF e EJJ Douglas Fernandes completaram o Top 5, respectivamente.

Jhonatha Frazão (GFTeam) faturou três ouros e foi um dos destaques do evento da LMJJ (Foto: @joao.sfotos)

Entre as mulheres, os títulos do peso aberto ficaram com Geovana Amaral (Saúde e Força) na faixa branca e Thais Dias (Saúde e Força) nas faixas azul/roxa. Já sem o quimono, o show ficou por conta de Carlus Antônio nas faixas azul/roxa e Gabriel Ventura (Guigo JJ) nas faixas marrom/preta, além de Allan Lucas (AEJJ) na branca.Ainda pelo evento da LMJJ, o Desafio Kids consagrou diversos campeões, enquanto os faixas-preta Felipe Silva (Pitbull Teresópolis) e Douglas Fernandes (BTT) venceram as superlutas. Outro ponto de destaque foi a arrecadação de água potável para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, conforme celebrou Thalles Moreira, presidente da Liga: "Queria agradecer a todo mundo que abraçou essa causa de arrecadar água para os nossos amigos do RS. E foi muita água, estou muito feliz e tenho certeza que isso vai ajudar bastante quem precisa. Estamos mostrando a força da comunidade do Jiu-Jitsu".Em busca de alcançar mais cidades e dar visibilidade aos atletas, a LMJJ irá realizar a quarta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 no dia 4 de agosto, em Ponte Nova-MG.– Faixa-branca adulto e masters: Nicolas Candido (AEJJ)– Faixa-azul adulto e masters: Carlus Antônio (Guigo JJ)– Faixa-roxa adulto e masters: Jonathan Magno (Guigo JJ)– Faixa-marrom adulto e masters: Marcelo Araújo Junior (Carlson Gracie JF)– Faixa-preta adulto: Jhonatha Frazão (GFTeam)– Faixa-preta masters: Leon Denny (BTT)– Faixa-branca adulto e masters: Geovana Amaral (Saúde e Força)– Faixa-azul/roxa adulto e masters: Thais Dias (Saúde e Força)– Faixa-branca adulto e masters: Allan Lucas (AEJJ)– Faixas-azul/roxa adulto e masters: Carlus Antônio (Guigo JJ)– Faixas-marrom/preta adulto e masters: Gabriel Ventura (Guigo JJ)