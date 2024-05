Do Bronx é ex-campeão dos leves e grande nome do UFC - (Foto: Reprodução ESPN)

Publicado 20/05/2024 09:00

É comum ver atletas e personalidades relacionadas ao mundo da luta montarem seus próprios rankings e escolherem os melhores lutadores, de acordo com seus próprios critérios. Ex-campeão dos leves do UFC, Charles do Bronx resolveu elaborar o seu Top 10 de lutadores favoritos no Ultimate.



O faixa-preta de Jiu-Jitsu usou um "filtro" do Instagram, onde mostrava os lutadores de forma aleatória. Desta maneira, Charles do Bronx posicionava cada um, de 1 a 10, conforme sua escolha pessoal, não podendo realizar mudança nos locais escolhidos.