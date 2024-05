Jon Jones é o atual campeão peso-pesado do UFC - (Foto: Reprodução)

Jon Jones é o atual campeão peso-pesado do UFC(Foto: Reprodução)

Publicado 18/05/2024 11:00

Atual dono do cinturão linear peso-pesado do Ultimate, Jon Jones acompanhou Dana White, presidente da organização, anunciar que Tom Aspinall, campeão interino da categoria, vai fazer a defesa de título contra Curtis Blaydes no co-main event do UFC 304, que vai acontecer no dia 27 de julho, em Manchester, na Inglaterra. Se recuperando de uma grave lesão, "Bones" não perdeu tempo e, por meio das redes sociais, debochou do anúncio do combate.



Em uma publicação feita em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), Jon Jones deu a entender que a luta entre Aspinall e Blaydes não tem a "grandeza" de uma disputa de cinturão, sinalizando que o combate não deveria ser tratado como a "primeira defesa de cinturão interino" do lutador inglês, e sim como um embate para definir quem vai disputar o título linear, que está em sua posse.



"Blaydes vs Aspinall pela posição oficial de desafiante número um! Trolls me dizendo que estou atrasando a divisão ao me machucar. Enquanto isso, os dois próximos pesados nem sequer fazem a luta principal (do UFC 304)? Interessante. Estou no caminho certo. Tenho até novembro para lembrar ao mundo. De novo", escreveu o americano.



Além disso, em uma outra postagem nas redes sociais, Jon Jones sinalizou que está pronto para retornar ao octógono ainda este ano. "Bones", inclusive, aproveitou para sugerir que sua luta contra o ex-campeão Stipe Miocic pelo cinturão dos pesados aconteça no dia 9 de novembro, em Nova York (EUA).



"Não estou aposentado. Estou sentado na minha varanda, dolorido e aproveitando o Metaverso. Mal posso esperar para que chegue 9 de novembro. Estou evoluindo a cada dia, como sempre", finalizou.