Junior Preto vai enfrentar Osimkhon Rakhmonov (Foto: ACA MMA)

Publicado 17/05/2024 12:00 | Atualizado 17/05/2024 12:32

Junior Preto é um dos representantes do Brasil no card do evento russo ACA 175, que acontece nesta sexta-feira (17/5), em Moscou, Rússia. O atleta da CMSystem vai medir forças contra o tajique Osimkhon Rakhmonov no peso combinado até 63kg.



Natural da cidade paulista de Registro, Junior Preto é bastante conhecido no cenário do MMA do Leste Europeu, por onde atua desde 2016. Somente no ACA, são oito lutas feitas, 11 se contar a fase em que o evento se chamava ACB.