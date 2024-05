Anderson Silva vai fazer a última luta da carreira em junho, na cidade de São Paulo - (Foto: Reprodução)

Publicado 15/05/2024 19:00 | Atualizado 15/05/2024 20:14

Um dos maiores nomes da história do UFC, Anderson Silva tem luta marcada para o próximo dia 15 de junho, em São Paulo, no Spaten Fight Night - organizado pela cerveja alemã. O confronto, que será disputado sob as regras do Boxe, vai colocar um ponto final na carreira de "Spider" nas modalidades de combate.



O anúncio foi feito pela própria Spaten nesta quarta-feira (15). O adversário de Anderson Silva, no entanto, ainda não foi anunciado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, através de uma ação de marketing em um painel 3D, informa o capítulo final na carreira do lutador: "Spider's Grande Finale" (veja no vídeo abaixo).