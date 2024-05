Competição reuniu mais de 700 atletas de diferentes equipes em Coimbra - (Crédito: Fotop Portugal)

Competição reuniu mais de 700 atletas de diferentes equipes em Coimbra(Crédito: Fotop Portugal)

15/05/2024

No último sábado (11), o Pavilhão Multiesportivo Dr. Mário Mexia recebeu a primeira edição do Coimbra International Cup - Gi & No-Gi -, em Portugal. Reunindo disputas com e sem quimono, o evento organizado pela ISBJJA - em parceria com a CBJJD - também foi válido pela abertura do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu e um verdadeiro sucesso, com mais de 700 atletas presentes.



Entre as equipes, a campeã geral (juvenil, adulto e master) foi a ZR Team Association, com a Gracie Barra em segundo e a Delariva - Portugal em terceiro. Wish Roll e GFTeam Porto completaram o Top 5. Já no kids o título ficou com a Gracie Barra, seguida por Delariva - Portugal, Wish Roll, Imperium 22 e Marcão Artsuave, respectivamente.



Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza celebrou o sucesso do campeonato, que além dos duelos Gi & No-Gi, ainda teve o tradicional Festival Kids e diversos desafios entre as atrações: "O Coimbra International Cup correspondeu às expectativas, com um evento de alto nível, organizado e lutas eletrizantes, comprovando a força do Jiu-Jitsu português. Esse é só o começo de uma grande temporada no Circuito Ibérico".

Festival Kids mais uma vez foi um enorme sucesso (Crédito: Fotop Portugal)

Ao todo foram 11 superlutas no Coimbra International Cup, sendo cinco pelo Desafio Black Belt, cinco pelo Novos Talentos e uma pelo Desafio Blue Belt. O combates acirrados levantaram o público presente no ginásio, com destaque, entre outros, para o faixa-preta Rogério Silva (Delariva Portugal), que derrotou Samuel Fernandes (ZR Team Fátima).



"Quero agradecer à minha equipe, Delariva, aos organizadores do evento e a ISBJJA em si. No ano passado eu lutei o Europeu, mas depois tive o sonho de disputar esse cinturão (da superluta) e aqui estou. Meu adversário fez uma luta duríssima, todo respeito por ele, mas no tatame um fica alegre e o outro triste, e hoje eu que vou levar esse cinturão pra casa", vibrou Rogério. Ao todo foram 11 superlutas no Coimbra International Cup, sendo cinco pelo Desafio Black Belt, cinco pelo Novos Talentos e uma pelo Desafio Blue Belt. O combates acirrados levantaram o público presente no ginásio, com destaque, entre outros, para o faixa-preta Rogério Silva (Delariva Portugal), que derrotou Samuel Fernandes (ZR Team Fátima)."Quero agradecer à minha equipe, Delariva, aos organizadores do evento e a ISBJJA em si. No ano passado eu lutei o Europeu, mas depois tive o sonho de disputar esse cinturão (da superluta) e aqui estou. Meu adversário fez uma luta duríssima, todo respeito por ele, mas no tatame um fica alegre e o outro triste, e hoje eu que vou levar esse cinturão pra casa", vibrou Rogério.

Além dele, Diego Silva (Team Silva Project), campeão do último Circuito Nacional Mineirinho e vencedor de uma das passagens internacionais para lutar o Coimbra International Cup, também brilhou. O faixa-preta levou seu desafio contra Deyveson Oliveira (Black Norte), e ainda faturou o ouro duplo No-Gi e o título da sua categoria com quimono no master 1.



A sequência do Circuito Ibérico, vale citar, acontece no dia 13 de julho, com o Altea International Summer Open, na Espanha. As inscrições já estão abertas no site www.isbjj.com.



RESULTADOS SUPERLUTAS - COIMBRA INTERNATIONAL CUP:



Novos Talentos

- Duda Santos (Checkmat) derrotou Gabriela Silveira (Escola de Jiu-Jitsu do Mondego)

- Axel Oliveira (Team FS) derrotou Isaac Phelipe (Escola de Jiu-Jitsu do Mondego)

- Isabella Silva (Gracie Barra) derrotou Bárbara Olieira (Team FS)

- Vasco Freitas (GFTeam) derrotou Enzo Correa (ZR Team)

- Hugo Masieira (Delariva Portugal) derrotou Joaquim Figueiredo (Gracie Barra)



Desafio Blue Belt

- Evandro Felix (Wish Roll) derrotou Brendo Bezerril (Black Norte)



Desafio Black Belt

- Anderson Alves (Anderson Alves BJJ) derrotou Leonardo Cláudio (PH Bechelli)

- Diego Silva (Team Silva Project) derrotou Deyveson Oliveira (Black Norte)

- Alan Azevedo (ZR Team Cascais) derrotou Alex Ourives (Portugal Gold Team)

- Rogério Silva (Delariva Portugal) derrotou Samuel Fernandes (ZR Team Fátima)

- Isaac de Freitas (Wish Roll) derrotou Carlos Ribeiro (GB Montijo)

