Conor McGregor segue sendo um dos principais astros do UFC - Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2024 12:00 | Atualizado 14/05/2024 12:19

Após uma longa "novela", cercada de negociações e incertezas, o retorno de Conor McGregor ao Ultimate foi definido para acontecer no dia 29 de junho, na luta principal do UFC 303, em Las Vegas (EUA), em duelo contra Michael Chandler na divisão dos meio-médios. A expectativa por parte dos fãs pela volta do irlandês após praticamente três anos de inatividade é tão grande que o recorde histórico de lucro com bilheteria dentro da organização pode ser batido.



Quem fez essa revelação foi Dana White, presidente do UFC. Faltando mais de um mês para o UFC 303, o mandatário disse que os valores relacionados às vendas de ingressos para o card liderado por Conor McGregor já passaram de US$ 20 milhões (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual). Caso isso se confirme, será o evento com maior lucro em bilheteria na história do Ultimate, superando o UFC 205, que foi realizado no ano de 2016, em Nova York (EUA), e também teve McGregor como principal estrela, em disputa de cinturão peso-leve contra Eddie Alvarez.



“Já está em muito mais de 20 milhões de dólares", disse um empolgado Dana White, em coletiva de imprensa realizada após o card do UFC St. Louis, que aconteceu no último sábado (11), no Missouri (EUA).