Duelo entre Belfort e Popó vem sendo aguardado pelos fãs(Foto: Reprodução)

Publicado 11/05/2024 09:00

Vitor Belfort ainda não descartou a possibilidade de enfrentar Acelino Popó Freitas no Boxe. No entanto, um ponto o ex-campeão do UFC não abre mão: essa luta não acontecerá sob a organização 100% do Fight Music Show. O carioca, em caso de efetivação da disputar, quer participar ativamente de todo o processo de construção do show.



Em entrevista ao "PVT", "Phenom" declarou que só luta em eventos "sérios" e não deseja participar de um card que conta apenas com influenciadores se enfrentando. Belfort citou, como exemplo, o duelo entre Mike Tyson e Jake Paul. Embora considere o confronto como "sparring ao vivo", destacou que no co-main event haverá uma disputa de cinturão.



"Quando eu faço um evento, eu faço um evento sério. A minha luta contra o Popó não está descartada, mas não será no Fight Music Show. Eles são os 'donos' do Popó, e vamos negociar com eles essa luta. Por trás da luta, eu não tenho nada contra ninguém, são negócios. Se o cara quer eu lute, o valor é x. Eu não posso fazer um evento onde terão influenciadores no card. No evento em que o Mike Tyson vai enfrentar o Jake Paul, o main event é praticamente um sparring, mas o co-main event é uma luta de verdade. Eles estão fazendo um novo negócio, um sparring na televisão", declarou Vitor.