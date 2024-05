Juliana Didone é detonada por internautas após vídeo no chuveiro chorando por RS - Reprodução / Instagram

Juliana Didone é detonada por internautas após vídeo no chuveiro chorando por RS Reprodução / Instagram

Publicado 10/05/2024 20:45 | Atualizado 10/05/2024 20:46

Rio - A atriz Juliana Didone foi criticada na web nesta quinta-feira (10) após gravar um vídeo sobre as chuvas no Rio Grande do Sul embaixo do chuveiro. No vídeo, a artista, que também é gaúcha, pede ajuda e empatia para as vítimas das enchentes em forma de poema. Logo após ser detonada pelos internautas, a ex-Malhação deletou o vídeo das suas redes sociais.