Bianca Rinaldi parabeniza gêmeas pelos 15 anosReprodução / Instagram

Publicado 10/05/2024 16:48 | Atualizado 10/05/2024 18:39

Rio - Bianca Rinaldi, de 49 anos, parabenizou nesta sexta-feira (10) suas filhas gêmeas, Beatriz e Sophia, pelo aniversário de 15 anos. Através das redes sociais, a atriz homenageou e compartilhou cliques antigos ao lado das meninas.



"Minhas filhas, quanto orgulho, quanto amor eu tenho por vocês. Vocês são os presentes mais preciosos que Deus me deu. Sempre estarei aqui por vocês e para vocês. Desejo o melhor sempre, ver vocês crescendo está sendo um grande aprendizado para mim", escreveu ela na legenda da publicação."Obrigada por me ensinarem tanto, perdão pelas vezes que sou aquela 'mãe chata'. Sejam felizes nas suas escolhas, estarei sempre apoiando e aplaudindo. Deus as abençoe com muita saúde, paz, proteção e amor", concluiu.Nos comentários do post, seguidores da artista ficaram impressionados ao verem as adolescentes. "Estão enormes e lindas!", disse uma fã. "Que delícia!! São taurinas! Parabéns para elas", escreveu outra. "Lindas, parabéns, parece que foi ontem que elas nasceram, o tempo voou", declarou mais uma. "Cresceram e estão linda", acrescentou.