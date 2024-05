João Bosco - Reprodução

Publicado 10/05/2024 21:12 | Atualizado 10/05/2024 22:15

Rio - João Bosco, um dos grandes nomes da MPB, está processando a companhia aérea Azul após a empresa remarcar um voo para Portugal, onde faria um show. De acordo com o cantor, que viajava com a mulher e a filha, a espera para embarcar foi de quase dez horas e a aérea não teria oferecido nenhum tipo de suporte. Ele exige uma indenização por dano moral por pessoa no valor de R$ 15 mil, totalizando R$ 45 mil.

O cantor e compositor embarcaria no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, às 10h50, com destino a Campinas (SP), única escala a caminho de Lisboa. Com o cancelamento, a empresa o remanejou o embarque para às 20h30.

No processo, o artista afirma que não teve nenhum tipo de prioridade ou suporte, visto que ele tem quase 80 anos, além de não receber alimentação e ter complicações com a logística do show.

Nestes casos, as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anas) preveem a garantia de acomodação e outros benefícios para o cliente.