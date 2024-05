Gloria Groove - Reprodução / Instagram

Gloria Groove

Publicado 10/05/2024 19:58 | Atualizado 10/05/2024 20:04

Rio - Gloria Groove rebateu as críticas dos internautas nesta sexta-feira (10) após anunciar seu novo projeto de pagode, o 'Serenata da GG'. Através do X, antigo Twitter, a cantora defendeu seu trabalho depois que alguns fãs apontaram que a artista estaria tentando agradar o público heterossexual e reclamaram sobre o lugar para o qual ela está levando sua carreira.

"Imagina se a gente fosse pautar nossa vida e nossas escolhas somente baseado no que vai agradar as santificadas & perfeitas patrulheiras deste site… A essa altura eu já tinha ficado lokinha (sic)", disse Gloria."Como é bom não ter medo de fazer exatamente o que me faz feliz. Dançar ao som da minha própria música. É isso que eu desejo pra nós. Liberdade", completou.Sobre querer "agradar heterossexuais", ela alfinetou: "Primeiro hétero que eu quero agradar é teu pai, aquele gostoso"."É isso. Sigo uma defensora da carreira musical experimental. E pros que querem curtir apenas artistas que não exploram para além da zona de conforto, fiquem tranquilos. Temos de sobra. Aproveitem!", continuou.Por fim, Gloria se declarou ao novo projeto. "'Serenata' me devolveu paixão, autoestima e irreverência. Também é a minha era da honestidade e controle da minha própria narrativa. Portanto, sim, podem esperar de tempos em tempos uma mini era shitpost sub das subs. Não estou disposta a abaixar minha cabeça pra mais nada. Não digam que eu não avisei".