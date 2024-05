A ex-BBB Fernanda Bande - Reprodução/Instagram

A ex-BBB Fernanda BandeReprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 14:59

Rio - A ex-BBB Fernanda Bande, 32 anos, mãe de Marcelo, 11 e Lara, 6, contou como lida com a pressão estética na sociedade e como a maternidade mudou seu corpo. A confeiteira e modelo confirmou que estar exposta 24 horas no "BBB" durante quase três meses reascendeu algumas inseguranças nela.

fotogaleria

"Tem uma cena que viralizou de eu falando dos meus pontos fracos. As minhas questões sempre existiram e elas continuam porque não fui para nenhuma clínica, não fiz absolutamente nada, não entrou aquela grana para isso, então ainda continuo com as minhas questões. Sempre tive pontos de insegurança", contou ela em entrevista à rádio Globo na quinta-feira (9).

Nanda falou que na adolescência colocou um piercing no umbigo e se arrepende disso porque nas gestações o furo se expandiu. "A barriga cresce, o furinho, virou um furão, aí arrebentou tudo, isso me frustra, é uma fraqueza minha, me sinto desconfortável às vezes de ficar de biquíni", disse.

Como modelo, Nanda ficou com o corpo exposto alguns trabalhos e admite que pediu que fossem feitos retoques nas imagens. "São as minhas fraquezas, não preciso levantá-las para todo mundo".

Mais positiva

Se dentro do "BBB", Fernanda parecia triste e pessimista em relação a algumas questões de sua vida pessoal, após sua saída, a situação se reverteu.

"Durante o programa eu demonstrei muita insegurança, que já era um quadro meu diante de tantas coisas que não aconteceram, que me frustraram e isso afetou tanto na minha maternidade. Depois do programa, comecei a entender que existem, sim, possibilidades. Eu tenho apoio, tenho recebido apoio de todos os lados", contou ela, que passou a enxergar mais oportunidades para os filhos, especialmente do filho Marcelo, que se enquadra no espectro autista.

"Tudo pode dar certo, a situação vai melhorar, o Marcelo vai ter acesso sim. Mudou de dentro para fora, agora estou muito mais positiva, muito mais feliz com a realidade, coisa que eu não era antes e mais esperançosa e isso reflete a cada diz no olhar sob os meus filhos, eu não tenho mais tanto medo", completou.