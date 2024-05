Anitta - Reprodução/Instagram

AnittaReprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 14:23

Rio - Anitta publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (10) onde critica à atuação do Congresso brasileiro, em especial o deputado federal Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco pela forma com que segundo ela, eles têm lidado com as enchentes no Rio Grande do Sul.

fotogaleria

"Enquanto o RS está embaixo d'água, tem Deputado e Senador querendo se aproveitar e passar a boiada", disse a cantora, colocando as fotos dos dois políticos no vídeo e expressando a sua indignação sobre a tragédia ambiental.

Ela também enfatizou que é necessário defender o país contra políticas públicas que ameaçam a proteção da natureza. "O Congresso brasileiro passou anos atacando o meio ambiente do nosso país. A consequência está aí. É hora de dar um basta", acrescentou.

"Meu pedido hoje, além de continuar ajudando as vítimas, é para gente se juntar para defender a natureza do nosso país. Precisamos dar um basta em tanta destruição ou vamos enfrentar coisa muito pior lá na frente", afirmou.