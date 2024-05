Anitta marca presença em comunidade no Rio - Reprodução de vídeo

Publicado 09/05/2024 10:34 | Atualizado 09/05/2024 13:40

Rio - Anitta, de 31 anos, marcou presença em uma comunidade do Rio, nesta quarta-feira (8), e compartilhou com os fãs alguns registros do passeio. Em uma série de cliques, publicados no Instagram, nesta quinta (9), a Poderosa exibiu o corpão em forma e esbanjou sensualidade ao posar com um micro short e cropped do Brasil durante um banho de chuveiro. Ela ainda também mostrou um vídeo em que aparece na garupa de uma moto indo até o local. O seu bumbum empinadinho chamou a atenção.

Os admiradores da artista, claro, não economizaram nos elogios. "Gostosa", comentou um. "O poder da gata é surreal", opinou outro. "Anitta subiu, mas não esqueceu de onde veio. Rainha", declarou uma terceira pessoa. A cantora, contudo, não deixou claro o motivo de sua ida à comunidade, mas alguns internautas especulam que se trata da gravação de um novo clipe.

Vale lembrar que na última tarde, a artista aproveitou as altas temperaturas para se refrescar no mar de Grumari, na Zona Oeste do Rio, com um biquíni diferentão nas cores do Brasil, verde e amarelo. A Poderosa chegou ao Rio de Janeiro no último sábado para participar do show histórico de Madonna, na Praia de Copacabana. Ela subiu ao palco ao lado da Rainha do Pop durante a música "Vogue", onde apareceu como "jurada convidada".

Em seu Instagram, a "Girl From Rio" celebrou o convite para o show. "Foi uma noite histórica para minha cidade do Rio de Janeiro. Madonna terminou seu tour na praia de Copacabana para mais de 1 milhão de pessoas. Um momento tão especial para todos nós. Sinto-me realmente honrada por me teres convidado para fazer parte deste momento. Você representa a liberdade de toda uma comunidade que ontem celebrou juntos a sua vitória", escreveu ela na legenda da publicação.