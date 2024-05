De surpresa, Lipe Ribeiro e Dessa Castorino se casam - Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2024 19:43

Rio - Lipe Ribeiro usou as redes sociais para anunciar seu casamento com Dessa Castorino, nesta quinta-feira (9). No Instagram, o casal, que está junto desde 2022, publicou um vídeo da ida até o cartório e a oficialização da relação. Juntos, os dois são pais de Dom, de 11 meses.

"Casamos! Oficializamos, do nosso jeitinho e sem contar pra ninguém quase. Nosso amor não é de hoje e vai ser para sempre, nós três (por enquanto)! Amo nosso jeito, nossa vida e nossa família. Minha eterna parceira e mulher, agora esposa! Te amo. Enfim, casados!", escreveu Lipe na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se mostraram felizes com a notícia e parabenizaram o casal. "Muito bom ver o quanto Lipe amadureceu, amo esse casal", escreveu um perfil. "Que lindos! Que Deus continue abençoando essa linda família! Amo vocês", disse outro. "Lindos! Toda felicidade do mundo para vocês", desejou a ex-'BBB' Laís Caldas.

Antes de começar a namorar Dessa, Lipe era conhecido por sua extensa lista de relacionamentos. Com fama de "pegador", entre as ficadas do influenciador estão Viih Tube e Anitta. Lipe chegou a ficar noivo de Yá Burihan, mas terminou com a influenciadora após descobrir que estava sendo traído.