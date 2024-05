Bruno Gagliasso se declara à filha, Titi - Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2024 19:08

Rio - Bruno Gagliasso usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para homenagear e se declarar à filha, Titi. A publicação foi feita após o ator comparecer à audiência no caso contra Day McCarthy , acusada de injúria e racismo contra a jovem de 10 anos, filha do artista com Giovanna Ewbank.