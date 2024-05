Bruno Gagliasso e seus advogados, Juliana Souza e Diogo José - Francisco Silva / Ag.News

Publicado 09/05/2024 18:06 | Atualizado 09/05/2024 18:44

Rio – Bruno Gagliasso esteve na Primeira Vara Federal Criminal, no bairro de Saúde, no Centro do Rio, nesta quinta-feira (9) para a audiência de instrução de julgamento contra a socialite Day McCarthy, acusada de injúria racial contra Titi, filha do ator, feita em novembro de 2017.

Na ocasião, McCarthy publicou um story em seu Instagram com ofensas à garota , na época com 4 anos: "A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto, horrível, e o povo fala que a menina é linda?", ataca.

Na seção desta quinta-feira (9), McCarthy foi representada pelo advogado Gil Ortuzal. Bruno estava acompanhado dos advogados Juliana Souza e Diogo José.

A acusada já tinha sido condenada a pagar uma indenização de R$ 180 mil por danos morais a Bruno e sua mulher, Giovanna Ewbank, em fevereiro deste ano. No entanto, a socialite diz que não tem condições de pagar a quantia.