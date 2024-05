Ação contra o furto de energia em Guaratiba teve o apoio da Polícia Civil - Divulgação

Publicado 09/05/2024 18:14 | Atualizado 09/05/2024 19:10

Rio - Cinco pessoas foram presas por furto de energia, entre segunda-feira (6) e quarta (8), em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Light, concessionária responsável pelo serviço, as fraudes foram confirmadas com apoio de perito criminalista do Instituto de Criminalística Carlos Eboli (ICCE), com apoio da Polícia Civil.

Os "gatos" de luz foram encontrados em estabelecimentos comerciais que, juntos, deixavam de pagar cerca de R$ 250 mil consumo de energia, segundo a Light. Por conta da fraude, os donos dos comércios foram presos em flagrante.

De acordo com a concessionária, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão, e causa prejuízos a toda a população.

"As ligações clandestinas são contra a lei e perigosas, pois podem ocasionar acidentes e incêndios", orienta a companhia.