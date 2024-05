Presa foi conduzida à 21ª DP (Bonsucesso) - Google Street View

Presa foi conduzida à 21ª DP (Bonsucesso)Google Street View

Publicado 09/05/2024 18:58 | Atualizado 09/05/2024 19:21

Rio - Policiais militares prenderam, nesta quinta-feira (9), Ingrid Moreira Hendy, que estava foragida da Justiça há mais de um ano por tráfico e associação ao tráfico. O mandado de prisão preventiva foi expedido em 20 de março de 2023 pelo tribunal de Cordeiro, na Região Serrana.

A suspeita foi presa dentro de uma clínica de bronzeamento artificial, da qual é proprietária, na Avenida Dom Hélder Câmara, no Jacarezinho, Zona Norte.

De acordo com os agentes que efetuaram a prisão, o levantamento foi feito em parceria com o serviço de inteligência do 11º BPM (Nova Friburgo), com apoio da 154ª DP (Cordeiro).

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso) e Ingrid foi encaminhada ao sistema prisional.