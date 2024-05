Delegacia da Polícia Federal em Niterói - Reprodução / Google Maps

Publicado 09/05/2024 19:02

RJ – Um homem que estava foragido da Justiça há cerca de cinco anos por roubo, homicídio e estupro foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (9) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele tinha mais de 10 anotações em seu nome por esses crimes.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi abordado pelo Grupo de Capturas da PF em Niterói. A busca foi feita após levantamento de dados do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói e a Delegacia da Polícia Federal de Macaé.

O preso foi levado para a Delegacia da Polícia Federal de Niterói para realizar os procedimentos de praxe, e em seguida, encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.