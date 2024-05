Acidente aconteceu na Avenida Nelson Cardoso, na Taquara - Reprodução

Publicado 09/05/2024 17:41

Rio - O motociclista Paulo Fernandes da Silva Filho morreu em um acidente envolvendo um caminhão, na tarde desta quinta-feira (9), na Taquara, na Zona Oeste. A colisão interditou um trecho da Avenida Nelson Cardoso.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 15h50. Devido à gravidade dos ferimentos, um helicóptero da corporação foi chamado para fazer o resgate e levar a vítima para uma unidade de saúde. Mesmo com a agilidade do socorro, Paulo não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram nas redes sociais que o motociclista ficou preso embaixo do caminhão.

O acidente interditou temporariamente o trecho da Avenida Nelson Cardoso, altura da Rua Bacaris. A colisão aconteceu no sentido Barra da Tijuca, mas, para a chegada do helicóptero, ambos os sentidos precisaram ser fechados. Às 19h10, todo o trecho foi liberado.

A ocorrência também causou impacto no serviço do BRT. A Mobi-Rio informou que o trecho entre as estações Taquara e Aracy Cabral, sentido Madureira, na Transcarioca, ficou temporariamente interrompido. As linhas 35 (Madureira x Alvorada), 46 (Penha x Alvorada) e 41 (Madureira x Terminal Recreio) estão com intervalos irregulares.



Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). A perícia foi solicitada para o local e os agentes ouvem os envolvidos e testemunhas. Outras diligências estão em andamento para buscar imagens de câmeras de segurança da região e esclarecer as circunstâncias do acidente.

O corpo de Paulo Fernandes da Silva Filho foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.