Incêndio atinge terreno às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu - Reprodução/Redes sociais

Incêndio atinge terreno às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Nova IguaçuReprodução/Redes sociais

Publicado 09/05/2024 20:59 | Atualizado 09/05/2024 21:58

Rio - Um incêndio atingiu um terreno às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no início da noite desta quinta-feira (9). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, por volta das 18h, para controlar as chamas, que estavam se espalhando por todo o terreno. Devido ao ocorrido, uma pista da lateral da rodovia ficou parcialmente interditada na altura do km 186, Jardim Iguaçu, sentido Norte, mas já foi liberada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi encerrada às 21h55. Não houve registro de feridos. Vídeos gravados por populares mostram a dimensão do incêndio. Veja as imagens abaixo:

AGORA: Incêndio em um terreno na Via Dutra altura da Posse em Nova Iguaçu. pic.twitter.com/9vWiHSZoJJ — Luca do mundo (@Lucadomundo) May 9, 2024

Bombeiros dos quartéis de Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias e São Cristóvão estiveram no local. Segundo moradores da região, no terreno funcionava um depósito de pallet de madeira.