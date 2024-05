Henrique Vieira Cardia foi preso por policiais civis nesta quinta-feira - Reprodução

Publicado 09/05/2024 19:50 | Atualizado 09/05/2024 21:11

Rio - A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (9) Henrique Vieira Cardia, que estava foragido da Justiça por ser acusado de assassinar Ernani da Fonseca a golpes de cano e pedradas na cabeça em Vargem Grande, na Zona Oeste.

O crime aconteceu em fevereiro de 2022 e, logo em seguida, Henrique fugiu para o Paraguai. De acordo com as investigações, o suspeito armou uma emboscada e se escondeu em uma mata enquanto esperava a vítima voltar da igreja. Ernani foi surpreendido com os golpes na cabeça.

O homicídio teria sido cometido porque Henrique havia repreendido algumas atitudes do acusado, como furto de água do sítio em que morava, uso da casa para esconder objetos furtados na região e conduta inadequada com a irmã da vítima.

Depois de se esconder no Paraguai, Henrique voltou para Campo Grande e passou a intimidar testemunhas e moradores da região. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) localizaram e prenderam Henrique, que foi encaminhado ao sistema prisional.