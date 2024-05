A ocorrência foi encaminhada para a 109ª DP (Sapucaia) - Reprodução Google Maps

Publicado 09/05/2024 19:42

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta quarta-feira (8), um motorista de ônibus que estava com um documento de habilitação falso, na BR-393, altura do km134, no município de Sapucaia, na Região Centro-Sul. O veículo estava em mau estado de conservação e em velocidade muito baixa, atrapalhando o trânsito.



Segundo a PRF, no momento da abordagem, os agentes se depararam com dois condutores que alegaram que trabalham dirigindo em forma de revezamento.



Foram solicitadas as documentações e verificado que um dos motoristas não possuía a CNH para condução de veículos da categoria "D", exigida para dirigir o ônibus. Além disso, o outro condutor, possuía uma CNH incompatível com o Registro do Sistema Nacional de Condutores Habilitados (Renach) e foi constatado que o documento era falso.



O homem confessou que pagou R$ 1,5 mil a uma pessoa na cidade de São Paulo para renovar a CNH, sem que fosse necessário fazer o exame toxicológico obrigatório, pois admitiu ser usuário de drogas.



A ocorrência foi encaminhada para a 109ª DP (Sapucaia).