Miguel Felipe dos Santos, de 20 anos, foi detido pelos agentes na saída da Ponte Rio-NiteróiReprodução

Rio - Um militar do Exército foi preso nesta sexta-feira (21) por suspeita de filmar o momento em que um adolescente incendiou um homem em situação de rua no bairro Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O crime foi transmitido ao vivo em uma rede social.

Miguel Felipe dos Santos Guimarães da Silva, de 20 anos, foi detido pelos agentes na saída da Ponte Rio-Niterói, na capital. As investigações apontam que ele teria planejado o ataque que foi executado pelo adolescente.

No celular do suspeitos, os agentes encontraram conteúdos de abuso sexual infantil. Ele vai responder por tentativa de homicídio triplamente qualificada, associação criminosa, apologia ao nazismo, corrupção de menores e armazenamento de conteúdo de abuso sexual contra crianças.

Segundo a polícia, os dois faziam parte de um grupo que promovia e incitava crimes de ódio em plataformas digitais. A quadrilha já estava sendo monitorada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav).

Relembre o caso

O crime aconteceu na Avenida Geremário Dantas, no Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, na última terça-feira (18). O vídeo mostra o autor acendendo os artefatos e atirando no corpo da vítima.

A vítima, Ludierley Satyro José, de 46 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seu quadro é considerado estável.

Na terça, ao tomarem conhecimento de que um homem em situação de rua havia sido atacado e tido seu corpo queimado, os agentes da especializada começaram a investigar a participação de um dos alvos da investigação. Com o auxílio da plataforma Discord, onde o crime foi transmitido, os policiais confirmaram a identificação do adolescente.

Durante as buscas, uma familiar do autor procurou a 41ª DP (Tanque) para colaborar com as investigações e ajudar com o paradeiro do rapaz. Ele foi localizado na casa da avó, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste.

Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão por fatos análogos aos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa, além da prática de apologia ao nazismo.