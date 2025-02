O evento sobre longevidade irá acontecer na Praia de Copacabana - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 22/02/2025 00:00

Rio - Quem não quer ter uma vida com longevidade, ativa e saudável? Todo mundo. Pensando nisso, será realizado no quiosque Mar de Copa, no bairro mais famoso da Zona Sul carioca e com a maior concentração de pessoas idosas por metro quadrado do país, o evento ‘Saúde Sem Idade – Inspiração para uma vida longa e plena’, projeto voltado para as pessoas acima de 50 anos, interessadas em temas sobre qualidade de vida, bem-estar e alimentação. A primeira edição acontece no sábado (22), das 8 às 12 horas. A estimativa é atrair 50 participantes, na maioria, pessoas 50+. As inscrições são gratuitas e limitadas pela plataforma Sympla tinyurl.com/bdftufa5.

A programação termina com marchinhas de Carnaval. A produção pede que as pessoas levem acessórios ou fantasias, além de canga ou toalha para as atividades coletivas. Com a onda de calor no Rio, é fundamental não esquecer o protetor solar e a hidratação. Haverá distribuição gratuita de água ao longo do evento. Outras bebidas e alimentos leves podem ser encontrados no quiosque (consumo com comanda individual).

A importância da ressignificação



O Saúde sem Idade 2025 contará com rodas de conversa com especialistas em saúde sobre os temas ‘Desafios da longevidade ativa e saudável' com a geriatra Raquel Oliveira, membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG-Rio);‘Controle das condições típicas do envelhecimento’; ‘Equilíbrio emocional x etarismo’; ‘Cuidados com a pele madura’ e ‘Memória, concentração e foco’.

Para Raquel, a palavra chave é ressignificar. "Manter uma vida funcional e ativa mesmo após a sua aposentadoria é importante. Estamos na década do envelhecimento saudável da OMS. A mensagem mais importante é: não importa quantos anos você tem de vida. mas o quanto de vida tem nos seus anos". Ela acrescenta que o envelhecimento bem sucedido não é apenas a ausência de doenças . "É uma mandala complexa que inclui saúde mental, hábitos de vida e o meio em que vivemos".

Mais do que informação, o evento levará serviços de saúde e bem-estar oferecidos por professores e estudantes dos cursos de Enfermagem, Educação Física, Nutrição e Fisioterapia da Estácio Copacabana. Entre eles, estão aferição de pressão arterial e teste de glicemia; teste de bioimpedância; ginástica laboral; dança e orientação nutricional.

Um dos destaques será a ‘oficina da dor’, com práticas para tratar na hora diversos processos dolorosos comuns do processo de envelhecimento. Liderada pelo professor Jonas Obadia, a equipe de Fisioterapia da Estácio empregará técnicas como alongamento na maca, streching, mobilização articular, miofascial, massoterapia, terapia manual, Maitland, Mulligan, Cyriax, Jones, Músculo-Energia, além de quiropraxia e ⁠acupuntura.

Haverá distribuição - pela equipe de Nutrição da Estácio Copa, sob a coordenação de Caroline Miranda - de um folheto com 10 passos para uma dieta mais equilibrada, com base no Guia da Alimentação Saudável, do Ministério da Saúde, considerado a 'bíblia' da nutrição no Brasil.

Sorteios e distribuição de brindes

Profissionais de saúde e bem-estar também vão oferecer demonstrações de práticas integrativas, como shiatsu, auriculoterapia, reflexologia, meditação, yoga restaurativa e hipnose coletiva. Os atendimentos de shiatsu, reflexologia e auriculoterapia serão realizados pelas terapeutas integrativas Adriana Mahalo e Nalva Farias ao longo de toda a programação, mediante agendamento prévio no início do evento - o número de atendimentos é limitado.

Parceiros do evento, Korin Alimentos, Laboratório da Pele e Biomundo Copacabana vão promover sorteios de brindes exclusivos entre os participantes. Também serão sorteadas uma inscrição para o curso ’Escrita Terapêutica’ com a psicanalista Graça Duarte, da Mente Saudável Terapias; e três mapas astrais com Elaine Imenes, presidente do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro (Sinarj).

Desenvolvido pelas jornalistas Rosayne Macedo (Vida e Ação) e Mônica Ulisses (Comida na Mesa), o projeto sem fins lucrativos tem apoio do Movimento Longevidade Brasil, Rio 50+, Reavivar Copacabana, Sociedade Brasileira de Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG-Rio) e Universidade Estácio. Conta ainda com a parceria da Korin Alimentos, Laboratório da Pele, Health ID e Biomundo Copacabana

Lifestyle carioca para viver até 100 anos ou mais

De acordo com as organizadoras, a ideia do Saúde sem Idade surgiu a partir da demanda por ações offline, verificada entre leitores e seguidores, trazendo para a prática do dia a dia temas que se tornam cada vez mais relevantes para quem ultrapassa a barreira dos 50 anos, numa das cidades com a maior taxa de envelhecimento do Brasil.

"Queremos proporcionar uma manhã agradável, repleta de muita informação e atividades para incentivar as pessoas a cuidarem da sua saúde, de forma leve, divertida e prazerosa”, afirma Rosayne Macedo, editora do Vida e Ação. "Tudo isso num ambiente acolhedor e descontraído, à beira-mar, aproveitando o melhor do lifestyle carioca". Ainda segundo a idealizadora e curadora do evento, a produção está atenta às melhores práticas sustentáveis, estimulando também a participação consciente e responsável dos convidados.

Mônica Ulisses, editora do Comida na Mesa, destaca a importância da alimentação saudável para prolongar a longevidade. "Sabemos que alimentos ultraprocessados, açúcar e excesso de massas e gorduras são uma verdadeira bomba-relógio para todos e, principalmente, para quem sofre com condições próprias da idade, como diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto e obesidade. Por isso, vamos trazer essa temática de forma descomplicada, para facilitar o dia a dia das pessoas 50+, muitas delas, hoje vivendo sozinhas”, comenta a jornalista.

Por que Copacabana?

Nunca a longevidade ativa e saudável foi tão necessária e esteve tão em evidência. Afinal, a expectativa de vida do brasileiro subiu para 76,4 anos, de acordo com dados do IBGE em 2023. O Rio de Janeiro é o segundo estado onde a população mais envelhece, só perdendo para o Rio Grande do Sul. Um terço da sua população tem mais de 60 anos (33%). Cartão postal do Rio de Janeiro, Copacabana é tradicionalmente conhecido como um dos bairros com a maior concentração de pessoas idosas por metro quadrado do Brasil. Em 2065, dois terços dos habitantes do bairro serão 60+, enquanto apenas 4,1% serão crianças e adolescentes.

Programação

Das 8h às 8h30 - Credenciamento, cafezinho e abertura oficial

-Rosayne Macedo (Vida e Ação), Mônica Ulisses (Comida na Mesa) e Carlota Esteves (Movimento Longevidade Brasil)



Das 8h30 às 10h - Atividades coletivas

-Ginástica laboral - Jacques Netto, coordenador do curso de Educação Física da Estácio Copacabana

-Yoga restaurativa - Bárbara Mello, instrutora e voluntária do Instituto Zen Câncer

-Jogos de memória - Ana Cristina Fonseca, fisioterapeuta, diretora do Vida Ativa Espaço de Saúde

-Meditação guiada - Augusto Zimbres, instrutor da Brahma Kumaris



Das 10 às 11h30 - Rodas de Conversa

Desafios da longevidade ativa e saudável - Raquel Oliveira, geriatra, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG-Rio)

Como lidar com as condições típicas do envelhecimento - Cláudia Andrade, coordenadora do curso de Enfermagem da Estácio Copacabana

Memória, concentração e foco - Miriam Pontes de Farias, psicóloga e hipnóloga, colunista do Portal Vida e Ação

Cuidados com a pele madura - Bryan Hudson Hossy, farmacêutico/bioquímico, Doutor em Ciências da Pele, especialista em Cosmetologia e Morfologia

Equilíbrio emocional x etarismo - Andrea Ladislau, psicanalista e neuropsicóloga, mestre em Psicanálise, colunista do Portal Vida e Ação



Das 11h30 às 12h - Encerramento

Dança e atividade-surpresa com a equipe de Educação Física da Estácio (leve seu adereço ou fantasia de Carnaval)



Serviço:



O que - Saúde Sem Idade 2025 - Inspiração para uma vida longa e plena

Quando - Dia 22 de fevereiro, sábado, das 8 às 12 horas

Onde - Mar de Copa - Av. Atlântica s/nº - quiosques 21 e 22 (altura do Posto 3, em frente à Rua Figueiredo Magalhães) - Praia de Copacabana - Rio de Janeiro/RJ

Como - Participação gratuita - Inscrições limitadas pela plataforma Sympla -

tinyurl.com/bdftufa5