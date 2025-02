Prefeitura do Rio apresenta esquema operacional para o carnaval 2025, nesta sexta-feira (21) - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 21/02/2025 20:02

Rio - Os foliões que urinarem na rua e forem pegos vão pagar multa de R$ 805,07, cerca de R$ 57 a mais do que no ano passado. Além disso, o descarte irregular de pequenos resíduos no asfalto também pode gerar infração de R$ 293,85. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21) pela Prefeitura do Rio durante coletiva de imprensa sobre o Carnaval 2025.

Ao todo, são 34 mil banheiros químicos/posições sanitárias serão colocados nas ruas em 2025 para dar estrutura aos 482 desfiles de blocos oficiais autorizados – 32 a mais em relação ao ano passado. A cidade se prepara para receber cerca de 8 milhões de pessoas durante a festa, de acordo com dados da Riotur. O serviço de limpeza da Comlurb, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, se estenderá até o último dia de folia, domingo (9), marcado pela passagem do Monobloco.

Deste total, 6 milhões devem aproveitar a festa nas ruas, com blocos, enquanto 2 milhões devem circular entre o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a Intendente Magalhães, o Terreirão do Samba e os bailes populares.

A movimentação econômica esperada para o período, é de R$ 5,5 bilhões, com a geração de aproximadamente 50 mil empregos temporários. No sábado (1) foi dada a largada do Carnaval de rua, com mais de 450 desfiles oficiais previstos até o domingo (9).