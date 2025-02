Celulares, extratos bancários, cartões e R$ 2 mil em dinheiro foram apreendidos - Divulgação

Publicado 21/02/2025 19:48

Rio - Dois homens foram presos nesta sexta-feira (21) em Ramos, Zona Norte do Rio, suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionatários que causou um prejuízo milionário à Caixa Econômica Federal.

Alexandre Bispo de Laia Junior e Emerson Gomes da Silva foram presos em flagrante enquanto realizavam saques fraudulentos em uma agência na Rua Euclides Faria. A ação foi um trabalho em conjunto da Equipe de Inteligência 22º BPM (Maré) e a Subsecretaria de Inteligência (SSI) da corporação.

Com os suspeitos, foram apreendidos celulares, extratos bancários, cartões e R$ 2 mil em espécie. Todo o material e os detidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal, no Centro do Rio, onde as investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes do grupo. O valor total do prejuízo causado não foi divulgado.