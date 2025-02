Cariocas se refrescam no mar do Leme - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Cariocas se refrescam no mar do LemeReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 21/02/2025 20:12

Rio - Com o calorão de fevereiro, muitos cariocas correm para as praias nos seus dias de lazer. Mas é preciso ficar atento à qualidade da água, que pode variar ao longo do tempo. O boletim de balneabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) especifica quais pontos do litoral estão seguros para banho.



Nesse fim de semana (22 e 23), as praias liberadas na Zona Oeste do Rio são: Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba (menos em frente ao Canal de Sernambetiba), Recreio, Barra da Tijuca (exceto em frente ao 2º GBM) e Joatinga. Na Zona Sul, Pepino, São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha, Urca, Flamengo e Glória também estão próprias para banho. Já na Barra de Guaratiba e em Botafogo é melhor ficar só na areia, não é seguro mergulhar.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br).