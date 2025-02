Bombeiros na busca por Alexandre de Carvalho, de 35 anos, que desapareceu na Praia do Leme - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Bombeiros na busca por Alexandre de Carvalho, de 35 anos, que desapareceu na Praia do LemeDivulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 21/02/2025 22:27

Rio - O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta sexta-feira (21) na Praia do Leme, na Zona Sul do Rio. A vítima foi localizada por bombeiros por volta das 14h, próximo à Pedra do Leme. A identidade ainda não foi confirmada.

No último domingo (16), o barraqueiro Alexandre de Carvalho, de 34 anos, desapareceu na mesma região ao entrar na água para salvar uma mulher que estava se afogando. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas intensivas na praia.

Família angustiada

DIA, Ao Maurício contou que Alexandre trabalhava em uma barraca próximo ao Posto 1 há cerca de quatro anos e, entre a noite de sexta (14) e madrugada de sábado (15), havia um luau na praia. Por volta das 4h20, Géssica Nascimento, de 23 anos, começou a se afogar e o barraqueiro pulou na água para ajudá-la.

"Ele era muito de ajudar. Até nos arredores, o pessoal de outras barracas adoravam ele. Era muito prestativo, todo mundo gostava muito dele. Fica uma sensação terrível. Quando a gente tem um corpo presente, acho que nos sentimos mais aliviados. Por poder dar um enterro digno, se despedir... A gente fica com uma angústia, é difícil de acreditar. Qualquer hora, a gente pensa que ele pode aparecer aqui, mas fica difícil", desabafou Maurício.

Nesta quinta-feira, militares do Corpo de Bombeiros buscaram Maurício em casa e o levaram para a Praia do Leme, onde acontece a procura por Alexandre. Os agentes também estão percorrendo as praias do Flamengo, Copacabana, Ipanema, Arpoador e Leblon. Além dos mergulhadores, estão sendo utilizados drones, helicópteros, scanners, motos-aquáticas e barcos infláveis.