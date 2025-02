Luís Soares foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Reprodução

Luís Soares foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Reprodução

Publicado 22/02/2025 17:20

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (21), por matar o dono do seu apartamento, em Vila Isabel, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Civil, Luís César Soares confessou ter agredido Flávio Henrique Taube Malouk, de 42 anos, durante uma discussão.

O corpo da vítima foi encontrado no chão do imóvel, localizado na Rua Maxwell, na madrugada desta sexta. O cadáver estava com a bermuda abaixada na altura das coxas e com um cabo de vassoura preso ao ânus.

Uma perícia, feita por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), identificou sinais de violência, levantando suspeita de homicídio doloso. Exames complementares foram solicitados para determinar o que causou a morte da vítima.



Testemunhas contaram à especializada que Flávio alugava quartos do imóvel. Um dos inquilinos relatou que Luís vinha apresentando comportamento agressivo e desentendimentos com o dono. Dias antes do ocorrido, a vítima afirmou temer por sua segurança após ser agredido por Luís.

Nesta sexta, o homem negou envolvimento no crime, mas, segundo a Polícia Civil, confessou ter agredido Flávio durante uma discussão, o que fez com que a vítima desmaiasse e caísse no chão. De acordo com a Civil, Luís afirmou ter deixado o local e, ao retornar horas depois, encontrou a vítima ainda no chão do apartamento, o que fez com que ele acionasse a polícia.

A corporação informou que o suspeito alegou ser portador de esquizofrenia e que estava há cerca de uma semana sem tomar sua medicação.



Diante das declarações, agentes da DHC prenderam Luís em flagrante pelo homicídio.