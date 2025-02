Bombeiros buscam por Alexandre de Carvalho, de 35 anos, que desapareceu no mar da Praia do Leme - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 17/02/2025 19:50 | Atualizado 17/02/2025 20:07

Rio - O Corpo de Bombeiros segue com as buscas pelo barraqueiro Alexandre de Carvalho, de 35 anos, que desapareceu na Praia do Leme, na Zona Sul, na manhã de sábado (15). No início da noite desta segunda-feira (17), a corporação informou que a ação está sendo realizada dia e noite, sem interrupções.

Testemunhas relataram que Alexandre estava trabalhando em uma barraca quando percebeu que Géssica Nascimento, de 23 anos, estava se afogando, por volta das 4h20. Ele correu para o mar e conseguiu levar a jovem até próximo à areia, mas não foi mais visto. Géssica foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, com estado de saúde considerado intermediário.

As buscas, que tiveram início nas proximidades do Posto 1, contam com a participação de agentes do Grupamento Aéreo, mergulhadores, o 1º Grupamento Marítimo e o 3º Grupamento Marítimo (GMar).

"Drones e helicópteros fazem uma varredura mais extensa na região. Temos também o trabalho dos mergulhadores, que fazem uma busca subaquática auxiliados por um scanner que consegue mapear o fundo do mar e indicar possíveis pontos de interesse. Por último, temos os guarda-vidas que fazem uma busca superficial em cima de motos aquáticas e nos nossos barcos infláveis de resgate. As buscas não tem previsão de término e continuam dia e noite", contou o major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.