Movimentação na Praia do Leme, na manhã de segunda-feira (10).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/02/2025 15:12

Rio - Um homem desapareceu nas primeiras horas da manhã deste sábado (15), no mar da Praia do Leme, na Zona Sul, após resgatar uma jovem que se afogava. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas foram iniciadas no Posto 1 logo após o resgate ser acionado, por volta das 4h18.

Testemunhas disseram aos bombeiros que o Alexandre de Carvalho, de 35 anos, trabalhava em uma barraca na praia quando percebeu que Géssica Nascimento, de 23 anos, se afogava e correu para o mar na tentativa de salvá-la.

Depois de levar a mulher até próximo à praia, o barraqueiro não foi mais visto. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a corporação, Géssica foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, em estado intermediário.

Até o início da tarde, as buscas seguem sendo feitas de forma aérea e marítima.