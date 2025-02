De acordo com os médicos, é necessário fazer pausas frequentes para hidratação adequada e descanso - Luciano Belford/Agência O Dia

De acordo com os médicos, é necessário fazer pausas frequentes para hidratação adequada e descansoLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 17/02/2025 18:46 | Atualizado 17/02/2025 19:03

Rio - A expressão Rio 40ºC já ficou para trás. Nesta segunda-feira (17), a capital fluminense registrou o dia mais quente do ano, com a marca de 44ºC às 12h10 na estação meteorológica de Guaratiba, na Zona Oeste, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). A previsão é de permanência por pelo menos mais três dias. No entanto, a grande exposição ao sol pode causar problemas graves à saúde, já que o corpo humano reage à exposição a altas fontes de calor.

Um dos principais problemas associados à exposição ao sol é a insolação. Ela ocorre quando a temperatura corporal ultrapassa os 40ºC. Essa condição, considerada grave, resulta da incapacidade do corpo em controlar a própria temperatura. Os sintomas da insolação incluem: elevação da temperatura corporal, pele vermelha, quente e seca, dor de cabeça, tontura, náusea, confusão mental e, em casos extremos, perda de consciência.



Elaine Cordeiro é estudante e revela que, durante esse tempo, tem tido mais cuidado com a sua saúde. "Nesse calor, tenho sentido minha pressão baixar toda vez que me exponho ao sol ou quando faço um esforço a mais, mesmo em locais fechados, quando não tem vazão de ar condicionado. Me sinto fraca e confusa. Por isso, não saio sem um sachê de sal na bolsa e sempre procuro beber água bem gelada. Além disso, procuro me alimentar com frutas, legumes e verduras frescas e tomo remédio regularmente por conta da diabetes. Também procuro tomar banhos frescos mais de uma vez ao dia para o corpo não ficar muito quente", afirmou.



De acordo com Jorge Eduardo da Silva Pinto, professor de Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio (Uerj), entre as principais doenças que podem aparecer estão desidratação intensa, lesão das fibras musculares esqueléticas, que é quando as fibras dos músculos se rompem e liberam uma série de substâncias, como a mioglobina, que pode causar insuficiência renal, trombose de veias e/ou artérias, acidente vascular encefálico (derrame), crise convulsiva, insuficiência respiratória e glicose sanguínea baixa.



Além disso, o médico faz observações importantes para quem trabalha exposto ao sol. "Estar em boas condições físicas é necessário para evitar problemas para pessoas que trabalham nessas condições. Além disso, é necessário ter pausas frequentes para hidratação adequada e descanso, usar roupas adequadas que não restrinjam a perda de calor corporal, se possível, realizar o trabalho nas primeiras horas da manhã ou após o pôr do sol e sempre devem estar bem hidratados antes do início das atividades. Se apresentar sintomas como: náuseas, vômitos, tontura, exaustão, a pessoa deve ser encaminhada a uma unidade médica", conclui o especialista.



Para o médico infectologista José Pozza, a alimentação e os cuidados básicos estão diretamente ligados à prevenção de problemas mais graves. "A principal medida de cuidado é manter a hidratação oral regular em pequenas quantidades. Se possível, cuidar da nutrição, tentando ingerir alimentos leves para facilitar a digestão. Lembrar sempre de proteger a pele com filtro solar e usar roupas leves", declara.

* Matéria da estagiária Mariana Salazar, sob a supervisão de Thiago Antunes